СК проверяет причастность Фургала к тяжким преступлениям на Дальнем Востоке Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет проверяет Сергея Фургала на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах Дальнего Востока. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщили в суде.

- Фургал проверяется на причастность к совершению других тяжких преступлений на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, - уточнила судья Евгения Николаева в ходе оглашения постановления суда.

Как сообщал сайт kp.ru, суд на сегодняшнему заседании вынес решение продлить срок содержания под стражей бывшего губернатора Хабаровская края Сергея Фургала еще на три месяца. Экс-чиновник останется под арестов до 9 декабря текущего года. Защита Фургала обжалует решение суда о продлении срока ареста, поскольку считает его незаконным и необоснованным.

Прокуратура на суде сказала, что Фургал руководил бандой преступников, которые устраняли конкурентов и других неугодных лиц.