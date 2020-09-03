"Йокериту" засчитали техническое поражение за неявку на игру КХЛ в Минск

Финский "Йокерит" получил техническое поражение за неявку на игру в Минск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 3 сентября, Континентальная хоккейная лига приняла решение по поводу матча между минским "Динамо" и финским "Йокеритом". Поединок должен был пройти в четверг в Минске, однако же финны не приехали на этот поединок. Вердикт КХЛ - присудить техническое поражение "Йокериту".

- Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+), - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Ранее же стало известно о деталях этого случая. "Йокерит" не приехал в Минск, но официально же причин никто из представителей клуба так и не назвал. При этом, арена в Минске - одна из лучших в КХЛ и является самой большой в лиге, вмещающей 15 000 зрителей. Она принимала чемпионат мира в 2014 году.