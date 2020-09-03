В Белоруссии возбудили 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим Фото: Иван МАКЕЕВ

В Белоруссии правоохранительный органы зафиксировали 30 заявлений по угрозам применения насилия. Как сообщает МВД республики в четверг, 3 сентября, в стране уже возбудили 23 уголовных дела по фактам угроз государственным служащим, по остальным материалам следователи проводят проверку.

Отмечается, что большинство угроз госслужащим, депутатам, преподавателям, а также сотрудникам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, номера которых размещены в свободном доступе в Интернете.

- Эксперты провели анализ, который показал, что основная масса нарушителей, которая угрожает госслужащим – это молодые люди, которые до минувших президентских выборов политикой не интересовались, - отметила пресс-секретарь белорусского министерства внутренних дел.

По уголовному кодексу Белоруссии, наказание за насилие либо угрозу применения насилия к должностному лицу предусматривает до пять лет лишения свободы.