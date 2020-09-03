Эксперты показали на видео, почему пенальти в матче "Спартака" назначили ошибочно

Пенальти на Соболеве был ошибочным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 3 сентября, было оглашено решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза по поводу решения судьи назначить пенальти в ворота "Ротора" в матче против "Спартака". Поединок прошел 26 августа в Волгограде и завершился со счетом 1:0.

Исход поединка решил пенальти в ворота "Ротора" на 53- минуте. Его назначили за снос форварда "Спартака" Александра Соболева. Но эксперты сказали - решение было ошибочным.

- Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения одиннадцатиметрового удара, - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, что после шести игр сезона "Спартак" идет на первом месте, опережая питерский "Зенит". Чемпионат России в Премьер-Лиге возобновится в следующие выходные.