Сергей Шойгу: Пандемия и закрытие границ позволили вызвать у людей интерес к своей стране

Сергей Шойгу считает, что пандемия коронавируса вызвала у людей интерес к своей стране. Фото: Пресс-служба РГО

Пандемия коронавирусной инфекции принесла миру много проблем, однако даже в ней можно найти небольшой положительный аспект. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу в большом интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости, которое будет опубликовано на сайте kp.ru, напомнил, что многие страны из-за распространения болезни закрыли свои внешние границы, и туристы начали путешествовать по родным землям.

- Я надеюсь, что пандемия и закрытие границ позволили вызвать у людей интерес к своей стране. Они начали постепенно ее узнавать и понимать, что здесь отдыхать можно ничуть не хуже, а может, и лучше, чем за рубежом, - объяснил глава географической общественной организации.

Границы государств постепенно открываются. Так, накануне Россия возобновила авиасообщение еще с тремя излюбленными туристами государствами: Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

В рамках интервью, приуроченного к 175-летию РГО, Сергей Шойгу также рассказал о том, когда пройдёт отложенная большая экспедиция по Курильским островам и о восстановлении взлётной полосы времён японской оккупации.

Полный текст интервью читайте на нашем сайте в пятницу, 4 сентября