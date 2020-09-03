Без слез и истерик: специалист дал совет, как легко разбудить ребенка в школу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сентябрь – традиционно трудное время для школьников. Отвыкшие от учебы дети пытаются вернуться в учебный ритм и здесь важно не только правильно настроить ученика на учебу, но и помочь ему справиться с ранними подъемами.

Подростковый психолог Никита Карпов подчеркнул, что правильное пробуждение способно обеспечить ребенку хорошее настроение на целый день.

Как легко и весело просыпаться по утрам, специалист рассказал в беседе с Пятым каналом.

В этом деле отлично работает пословица «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». С вечера нужно по максимум

– Можно подготовить часть завтрака еще с вечера, чтобы утром просто разогреть его. Стоит подготовить ключи, одежду, проездной, то есть все то, что необходимо для выхода из дома, – объясняет Карпов.

Родителям важно вставать чуть раньше детей, чтобы переделать основные дела и ласково будить ребенка. Спешка в этом деле плохой помощник.

Некоторые дети не могут сразу встать с постели, в таком случае важно заложить больше времени на пробуждение.

Третий важный момент – стараться делать утро максимально позитивным. Добиться этого можно через нежность и ласку. Никаких резких стуков в дверь, громкого крика с обвинений.

- Чем младше ребенок, тем нежнее нужно проводить этот процесс. Можно нежно погладить, пощипать, обнять, рассказывать планы на день, пока школьник пытается свыкнуться с мыслью, что наступило утро, - советует эксперт.

По мере взросления нужно приучать ребенка вставать по будильнику и делать это тоже стоит постепенно. Неплохо будет купить часы с его любимым персонажем, чтобы процесс пробуждения напоминал игру.