Умер Дэвид Грэбер - американский антрополог и писатель

В возрасте 59 лет скончался американский антрополог и писатель Дэвид Грэбер Фото: Википедия

2 сентября в Венеции умер известный американский антрополог и общественный деятель Дэвид Грэбер. Ему было 59 лет. Трагическую новость сообщила его жена, художница Ника Дубровская.

- Вчера самый замечательный человек на свете, мой муж, мой лучший друг Давид Грэбер скончался в больнице в Венеции, - написала она в своем Facebook. Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно.

Дэвид родился в 1961 году в Нью-Йорке в рабочей семье. Он окончил Академию Филлипса в Эндовере и Университет штата Нью-Йорк в Перчейзе. Затем получил степень магистра и доктора философии.

С 2011 года Грэбер начал активно публиковать свои книги. Самые известные из них - "Долг. Первые 5000 лет истории" и "Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии". Причем, первая переведена на более чем 10 языков.