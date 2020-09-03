Журналисты в Минске проводят акцию в поддержку задержанных коллег

Журналисты собрались у МВД Белоруссии, требуя освободить задержанных коллег Фото: Артём Базаров

Примерно 30 журналистов белорусских изданий собрались на акцию перед зданием министерства внутренних дел республики в Минске. Представители прессы требуют освободить своих коллег, задержанных 1 сентября при освещении акции студенческого протеста, сообщает в четверг, 3 сентября, агентство ТАСС.

Журналисты потребовали встречи с министром внутренних дел Юрием Караевым и также справедливого расследований дел своих коллег. Чуть позже протестующие направились по улице Немига в сторону проспекта Победителей.

Напомним, что на студенческой акции два дня назад задержали трех сотрудников белорусской редакции «Комсомольской правды»: журналиста Марию Элешевич, фотографа Святослава Зоркого и видеооператора Никиту Недоверкова, а также журналистов tut.by Надежду Калинину и Алексея Судникова, корреспондента БелаПАН Андрея Шавлюга.

Их обвинили в участии в несанкционированном шествии, хотя на нем представители прессы просто освещали события, выполняя свои профессиональные обязанности.

На похожую акцию журналисты выходили и вчера, 2 сентября: они собрались у здания РУВД Октябрьского района. Многие из них провели ночь около РУВД в знак солидарности со своими задержанными ранее коллегами.