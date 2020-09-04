Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 4 сентября 2020 года

Навальный сейчас находится в немецкой клинике Фото: REUTERS

За прошедшие сутки о здоровье Алексея Навального больше врачей говорили политики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским премьером Михаилом Мишустиным заверил собеседника, что отравление оппозиционного блогера - фальсификация. Лукашенко пообещал передать перехваченную расшифровку об этом спецслужбам России.

- Варшава разговаривает с Берлином — два абонента, я вам дам почитать (расшифровку, - Ред.), мы направим в ФСБ — и голос передадим записанный и текст. Он отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было, - сказал Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "до вывоза больного в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было". В российском МИДе уличили партнеров в громких заявлениях без предъявления фактуры.

- Можно сразу говорить о нечистоплотности, как только политики начинают заменять собой врачей. При чем здесь внешнеполитическое ведомство и руководство Германии, - поинтересовалась Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Омские врачи, которые лечили блогера первые несколько дней, не согласны с выводами немецких коллег.

- В первые восемь часов пребывания пациента в стационаре были проведены химико-токсикологические исследования в трех независимых лабораториях. Никаких токсикантов ни в крови, ни в моче выявлено не было, — сказал в эфире «Россия-24» завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев.

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