В центре Минска прошел митинг сторонников Лукашенко Фото: Александр КОЦ

В белорусской столице прошел очередной митинг сторонников действующей власти и президента республики Александра Лукашенко. Участники акции собрались рядом с Дворцом железнодорожников, пишет в четверг, 3 сентября, издание Sputnik Беларусь.

Сторонники действующего президента страны принесли на митинг государственную символику Белоруссии, на площади у дворца они пели песни о республике. Лозунги и слоганы у участников акции уже привычные: «Любимую не отдадим», «Я, мы – Батька» и «За Беларусь!».

Среди привычных слоганов звучали также и призывы не допустить гражданской войны в стране. Слова поддержки со сцены выразили в адрес педагогов.

Тем временем, у здания белорусского министерства внутренних дел собрались журналисты. Как сообщал сайт kp.ru, около 30 представителей прессы требуют свободы для своих коллег, задержанных во время студенческой акции протеста 1 сентября.

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