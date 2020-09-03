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Названы страны, куда россияне мечтают отправиться после пандемии

Большинство грезит об Арабских Эмиратах
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Названы страны, куда россияне мечтают отправиться после пандемии

Названы страны, куда россияне мечтают отправиться после пандемии

Фото: Антон ПИКУС

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова назвала страны, куда россияне мечтают отправиться на отдых после окончания пандемии коронавируса.

Возглавили список Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

- До пандемии у нас в Египте был «открыт» только Каир, туда летал «Аэрофлот». Некоторые отправлялись дальше, в курортные места, самостоятельно, такой «дикий туризм», без каких-либо страховок, - говорит Осипова ФАН.

Многие мечтают отправиться прямым рейсом на курорты в Шарм и Хургаду, как это было до запрета на авиасообщение с этими городами.

- Сейчас после открытия Каира массовых обращений ждать не приходится. Чтобы Египет опять стал популярным нужно открывать прямое авиасообщение с курортными городами. А вообще, скажу, что мы очень ждали открытие Эмиратов! Для нас это тоже массовое направление, - отметила эксперт.

По ее словам, туристы понимают, что Европу в ближайшее время не видать и с удовольствием интересуются тем, что имеется.

- К тому же, лето уже прошло, а в Египте и ОАЭ можно и осенью, и зимой отдыхать. О Таиланде и Вьетнаме уже не спрашивают, - заключила Осипова.

Ранее сообщалось, что правительство ввело новые посткарантинные послабления. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

Помимо указанных стран границы для россиян открывает Греция. Власти данной страны с 7 сентября разрешают въезд на свою территорию россиянам, но авиасообщение между Россией и грецией пока не открыто, пишет газета "Известия".

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