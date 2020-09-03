На Ивлееву завели дело за незаконную рекламу алкоголя. Фото: кадр из видео

Известную российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву уличили в незаконной рекламе алкоголя. Как сообщается в четверг, 3 сентября, на официальном сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области, на нее уже завели уголовное дело.

Рекламу спиртного напитка с нарушением законодательства правоохранители увидела в ролике, где Анастасия Ивлеева снялась вместе с певцом Олегом Газмановым. В одном фрагменте видеозаписи блогерша показывает на камеру, как готовит алкогольный коктейль под музыку: она наливает в фирменный бокал итальянский вермут и тоник, а затем произносит: «Отличненько». При этом на бутылке со спиртным и посуде видны логотипы производителя – они показаны на камеру так, чтобы зритель смог четко их увидеть.

Представители Федеральной антимонопольной службы уточнили, что тоник при этом в кадре повернут таким образом, чтобы увидеть логотип его производителя не представлялось возможном.

И.о. заместителя главы регионального УФАС Александр Евлапмиев отметил, что по всем признакам данный фрагмент видео является рекламой алкоголя в Интернете, а по закону РФ такая реклама запрещена.

Это не первый алкогольный скандал, в который попадает Ивлеева: в июле этого года закатила вечеринку в честь 17 миллионов подписчиков, выпила шампанского и села за руль автомобиля.