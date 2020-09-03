Берлин отреагировал на заявление Лукашенко о фальсификации отравления Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии отрицает, что утверждение белорусского президента Александра Лукашенко о фальсификации данных по Навальному, соответствует действительности.

- Утверждение господина Лукашенко – это, конечно же неправда. К сделанным Ангелой Меркель, министром иностранных дел Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям нечего добавить, - заявил представитель кабинета министров ФРГ в интервью ТАСС.

Напомним, что президент Белоруссии сегодня заявил о перехвате тайного разговора Берлина с Варшавой, судя по которому, информация о якобы отравлении Алексея Навального является фальсификацией. Александр Лукашенко пообещал передать расшифровку переговоров российским спецслужбам. В Кремле заявили, что пока что не получали детали данной информации.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что нет ни единого повода для обвинения России в случившемся с Навальным. Спикер российского МИДа Мария захарова в свою очередь обратила внимание, что никаких доказательств своей версии германские власти так и не предъявили. "Если политики начнут отбирать работу у медиков, - я не знаю куда придёт мир" - подчеркнула она.