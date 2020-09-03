Авиасообщение с Египтом: как и куда будут летать рейсы с осени 2020 года

3 сентября Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 3 сентября Россия возобновляет перелеты в три курортные страны: Египет, Мальдивы и ОАЭ. Все они чрезвычайно популярны у россиян, поэтому спрос на туры осенью и зимой обещает быть очень высоким.

А вот рейсов будет не так много. В Египет российские самолеты будут летать три раза в неделю, причем только в Каир. Рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх были бы несколько удобнее для туристов, однако туда самолеты не летают с 2015 года.

Проходить обязательный карантин по прилете в Египет туристам не нужно. Достаточно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавируса. Его, кстати, требуют и Мальдивы, и ОАЭ. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия в аэропорт.

Ранее стало известно о том, что границы для россиян также открыла Греция. Правда, авиасообщения между странами по-прежнему нет.