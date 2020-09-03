Эксперт рассказал, сколько будут стоить апартаменты после изменения их статуса

Эксперт рассказал, как изменятся цены на апартаменты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммерческий директор компании «Мосреалстрой» Павел Логачев рассказал, как изменятся цены на апартаменты, если из приравняют к жилью. Соответствующий документ имеется в Госдуме, рассмотреть его планируют в осеннюю сессию.

Специалист подчеркивает, что сегодня апартаменты имеют формальный статус нежилого помещения. В них нельзя прописаться, а еще за них платят повышенные налоги и повышенные коммунальные платежи.

К тому же, застройщик не обязан возводить социальную инфраструктуру вокруг объекта недвижимости, где расположены апартаменты.

В настоящее время, если сравнивать одинаковые по характеристикам апартамент и квартиру, то первый вариант будет дешевле на 10-15% в новостройке бизнес-класса. А в доме комфорт-класса разница в цене может достигать 20 процентов.

Тем не менее, интерес покупателей к данным объектам высок, на них приходится 8-10 процентов всех покупок недвижимости.

В беседе с «Российской газетой» Павел Логачев предположил, что апартаменты вряд ли полностью приравняют к жилой недвижимости.

- На мой взгляд в сентябре можно ожидать следующие варианты развития событий: в законодательстве появится подвид жилого помещения - апартаменты; ставку налога снизят с 1,5-2% до 0,5% (как сейчас по гостиницам); владельцы такой недвижимости смогут получить регистрацию, - заключает специалист.

В таком случае ценник на данную недвижимость вырастет на 10-15%.