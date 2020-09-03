Лукашенко внесли в базу сайта «Миротворец» Фото: REUTERS

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу белорусского президента Александра Лукашенко за решение властей вернуть на родину 32 граждан России, задержанных в республике. Запись об этом появилась на сайте в четверг, 3 сентября.

Цель созданного шесть лет назад сайта «Миротворец», как указывают его авторы, - установление личностей и публикация персональных данных людей, которые «угрожают нацбезопасности Украины». В черный список ресурса неоднократно попадали журналисты, актеры и политики. Ныне заблокированный сайт не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну

Напомним, что в конце июля этого года Белоруссия заявила о задержании 33 россиян, которых позже обвинили в подготовке теракта в преддверии выборов главы государства. Украинская сторона сделала запрос о выдаче некоторых задержанных, заявив, что они якобы причастны к конфликту в Донбассе и являются еще и гражданами Украины.

Однако позже президент республики Александр Лукашенко заявил, что вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит. Россия назвала обвинения безосновательными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что пребывание россиян в Минске не было связано с предвыборной ситуацией в стране – граждане РФ просто хотели лететь через Белоруссию транзитом.

В середине августа Белоруссия передала России 32 задержанных. Последний задержанный, который имеет вместе с российским белорусское гражданство, остался в республике. Офис украинского президента Владимира Зеленского сообщил, что на Украине сожалеют о данном решении властей Белоруссии и ожидали «более взвешенного решения».