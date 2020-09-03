Проведение конгрессов и выставок в Москве возобновят 4 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российской столице с 4 сентября текущего года возобновят проведение конгрессов и выставок с соблюдением всех мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщается на официальном портале столичного мэра и правительства Москвы.

- С 4 сентября возобновляет в полном объеме конгрессно-выставочная деятельность. При этом необходимо соблюдать требования для недопущения распространения коронавирусной инфекции, которые установлены специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Москве, - говорится в документе.

Пандемия коронавирусной инфекции постепенно отступают, в России и других странах мира власти поэтапно снимают ранее введенные ограничения. Так, РФ возобновляет авиасообщение с еще тремя государствами: Египтом, ОАЭ и Мальдивами, сказано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованном на сайте кабмина.