Антон Шунин из "Динамо" - вратарь сборной России в матче против Сербии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 3 сентября, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" будет сыгран матч 1 тура группового этапа Лиги Наций. Россия примет на своем поле команду Сербии. Оглашен стартовый состав нашей сборной. И в нем главная неожиданность - ворота будет защищать голкипер "Динамо" Антон Шунин.

Стартовый состав российской команды на игру выглядит так: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба , Зелимхан Бакаев.

Последний матч сборная России, напомним, провела 19 ноября 2019 года. На выезде наши разгромили со счетом 5:0 команду Сан-Марино, завершив отборочный турнир на чемпионат Европы 2020 года.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.