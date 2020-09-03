Авиасообщение с ОАЭ: как и куда будут летать рейсы с осени 2020 года, нужен ли карантин

С 3 сентября Россия возобновляет авиасообщение с ОАЭ, Египтом и Мальдивами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3 сентября Россия возобновила авиасообщение сразу с тремя курортными странами: ОАЭ, Мальдивами и Египтом. Эти направления уступают в популярности разве что Турции. Спрос на отдых там осенью и зимой обещает быть очень высоким.

Что касается рейсов, то их, наоборот, заметно поубавилось. В ОАЭ российские самолеты будут летать 2 раза в неделю, причем исключительно в Дубай. До карантина летали ещё в Абу-Даби и в Шарджу, а Дубай принимал около десятков рейсов в день.

Власти ОАЭ не требуют. чтобы россияне проходили обязательный карантин после прилета в Дубай. Однако за 96 часов до вылета туристы должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. Затем, по прилете в аэропорт им предстоит сдать еще один анализ. Его результат будет готов в течение двух суток. Но на протяжении этого времени туристы должны находиться на самоизоляции. Их место проживания будет документально фиксироваться. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Дубае.