Душан Тадич с первых минут выйдет на поле в игре против России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 3 сентября, в Москве будет сыгран матч 1 тура Лиги Наций УЕФА между командами России и Сербии. Балканская команда огласила стартовый состав на эту игру. В нем - все звездные игроки. В их числе - Сергей Милинкович-Савич, известный по выступлениям в чемпионате Италии за "Лацио", полузащитник Душан Тадич, который играет за амстердамский "Аякс" в чемпионате Голландии.

Стартовый состав сербской команды на матч с россиянами: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Неманья Максимович, Дарко Лазович, Неманья Гудель, Александар Митрович, Душан Тадич, Филип Костич, Никола Максимович, Сергей Милинкович-Савич.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.