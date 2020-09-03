Задержанные журналисты «КП-Беларусь» проведут вторую ночь в изоляторе на Окрестина Фото: Артём Базаров

Задержанные во время студенческой акции протеста в Минске журналисты «КП-Беларусь», tut.by и БелаПАН на вторую ночь остаются в изоляторе временного содержания на Окрестина. Там они находятся уже почти целые сутки. До этого представители прессы сутки провели в местном РУВД.

Как пишет сайт kp.by, дела шестерых задержанных журналистов сегодня, 3 сентября, в суд так и не привезли, причину этого не смогли объяснить ни в канцелярии суда, ни в РУВД, куда протоколы отправили на доработку.

Напомним, что вечером 1 сентября сотрудники белорусской «Комсомолки» журналистка Мария Элешевич, фотокорреспондент Святослав Зоркий и видеооператор Никита Недоверков вместе с коллегами из tut.by и БелаПАН работали на акции протеста студентов. На шествии они находились на законных основания, в бейджиках – для этого не нужно никаких специальных разрешений, однако ОМОН задержало представителей прессы якобы для проверки аккредитации.

Журналист «КП-Беларусь» Мария Элешевич. Фото: инстаграм

Чуть позже на журналистов составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Вместо положенных трех часов в РУВД журналисты провели всю ночь.

Видеооператор «КП-Беларусь» Никита Недоверков. Фото: инстаграм

На следующий день, 2 сентября, прошел суд, слушания на котором длились до позднего вечера. В результате все протоколы судья решил отправить на доработку, а представителям прессы придется провести очередную ночь в изоляторе.

Фотограф «КП-Беларусь» Святослав Зоркий. Фото: инстаграм

ДЕЛА ЗАДЕРЖАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

Журналистку «КП-Беларусь» Марию Элешевич обвинили в призыве к несанкционированной акции

В Минске начался суд по делу задержанных на студенческой акции протеста журналистов (подробности)

Видеооператора «КП-Беларусь» Никиту Недоверкова судят за участие в протестах

В ходе акции журналист на законных основаниях выполнял свои обязанности, освещая шествие (подробности)

Фотографа «КП-Беларусь» Святослава Зоркого обвиняют в координации толпы на шествии

Фотокорреспондента судят вслед за журналисткой Марией Элешевич и видеооператором Никитой Недоверковым (подробности)