Задержанные журналисты «КП-Беларусь» проведут вторую ночь в изоляторе на Окрестина
Фото: Артём Базаров
Задержанные во время студенческой акции протеста в Минске журналисты «КП-Беларусь», tut.by и БелаПАН на вторую ночь остаются в изоляторе временного содержания на Окрестина. Там они находятся уже почти целые сутки. До этого представители прессы сутки провели в местном РУВД.
Как пишет сайт kp.by, дела шестерых задержанных журналистов сегодня, 3 сентября, в суд так и не привезли, причину этого не смогли объяснить ни в канцелярии суда, ни в РУВД, куда протоколы отправили на доработку.
Напомним, что вечером 1 сентября сотрудники белорусской «Комсомолки» журналистка Мария Элешевич, фотокорреспондент Святослав Зоркий и видеооператор Никита Недоверков вместе с коллегами из tut.by и БелаПАН работали на акции протеста студентов. На шествии они находились на законных основания, в бейджиках – для этого не нужно никаких специальных разрешений, однако ОМОН задержало представителей прессы якобы для проверки аккредитации.
Журналист «КП-Беларусь» Мария Элешевич. Фото: инстаграм
Чуть позже на журналистов составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Вместо положенных трех часов в РУВД журналисты провели всю ночь.
Видеооператор «КП-Беларусь» Никита Недоверков. Фото: инстаграм
На следующий день, 2 сентября, прошел суд, слушания на котором длились до позднего вечера. В результате все протоколы судья решил отправить на доработку, а представителям прессы придется провести очередную ночь в изоляторе.
Фотограф «КП-Беларусь» Святослав Зоркий. Фото: инстаграм
ДЕЛА ЗАДЕРЖАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
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