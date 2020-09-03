"Диктант Победы" стартовал в Севастополе

Участникам были предложены 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Заместитель министра обороны Андрей Картополов дал по видеосвязи старт "Диктанту Победы". В Севастополе в акции приняли участие более 70 тысяч моряков- черноморцев и члены их семей, командующий Черноморского флота Игорь Осипов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сенатор Екатерина Алтабаева, спикер заксобрания города Владимир Немцев, офицеры и курсанты.

- Участникам были предложены 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающие в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант проходит в форме тестирования. На каждый вопрос будут предложены по четыре варианта ответов, из которых за 45 минут надо выбрать правильный, - объяснили правила в Минобороны России.

Главной площадкой проведения Всероссийского исторического диктанта в Минобороны России стал Национальный центр управления обороной РФ.

- Неоспорим и не подлежит никакому пересмотру тот факт, что именно советский народ, Красная армия сломали хребет фашистскому зверю, принеся странам Европы долгожданное освобождение от коричневой чумы, - заявил Картаполов, отметив, что важнейшая задача акции состоит в знании истории для исключения ее фальсификации.

Напомним, впервые этот диктант был проведен в 2019 году. В нем приняли участие более 105 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. В 2020 году «Диктант Победы» проводится в 85 регионах РФ и 75 странах за рубежом на 7,5 тысячи площадках.