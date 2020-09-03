В районе порта Бейрута нашли более четырех тонн нитрата аммония Фото: REUTERS

Ливанские военнослужащие нашли на таможенном складе рядом с воротами в морской порт Бейрута более четырех тонн нитрата аммония. Об этом сообщила в четверг, 3 сентября, пресс-служба армии Ливана.

- Специальное подразделение инженерных сил по просьбе таможенного управления проверило материалы, которые хранились на складе у девятых ворот за пределами территории порта Бейрута. Военные нашли там четыре тонны и 350 килограмм нитрата аммония, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что военнослужащие ливанской армии приняли повышенные меры предосторожности и организуют вывоз мешков с аммиачной селитрой за пределы города.

Напомним, что мощный взрыв в порту Бейрута 4 августа этого года разрушил или повредил сотни домов и машин в столице Ливана. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Власти сообщили, что причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, которая более шести лет назад была конфискована таможенными органами и все это время хранилась на складе.