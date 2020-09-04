В Туле обсудят подготовку к празднованию 500-летия Тульского кремля

В Туле началось итоговое заседание по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля Фото: Алексей ФОКИН

4 сентября в Туле проходит итоговое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля под председательством зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В ходе совещания члены комитета обсудят предстоящие юбилейные мероприятия, которые пройдут там 26 сентября.

Кроме этого, участники заседания осмотрят основные площадки празднования, проверят готовность новых объектов - осадных дворов XVII века и археологического окна. Оно создается на месте фундамента старого Успенского кафедрального собора XVII века.

Также запланировано посещение музейного квартала. Там в скором времени будут располагаться филиалы четырех федеральных музеев: Государственного исторического музея, музея-заповедника «Куликово поле», музея-заповедника В.Д. Поленова и музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Аналогов этому кварталу нет нигде в России. Поэтому его открытие поможет Туле закрепиться в Большой тройке музейных регионов России (после Москвы и Санкт-Петербурга).

Напомним, в 2016 году Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. За прошедшие три года в Туле провели ремонтные работы на 70 объектах региона, благоустроено более 50 общественных пространств.

Результат проделанной работы виден уже сейчас. Так, число посетителей тульских музеев возросло на 22%, а турпоток увеличился на 54%.