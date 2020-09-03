Минобрнауки объяснило требования по ношению масок в вузах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского министерства науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, какие ограничения будут касаться студентов вузов страны из-за пандемии коронавирусной инфекции. Министр в интервью телеканалу "Россия 1" в четверг, 3 сентября, отметил, что с этой недели к занятиям в российских вузах приступили почти четыре миллиона студентов.

Учащиеся с нового учебного года могут посещать занятия в очном режиме, как и всегда – сокращать количество присутствующих людей в аудиториях студентов не станут. Несмотря на это, ученики должны использоваться средства индивидуальной защиты.

- Есть жесткое требование – носить маски. Снимать из разрешено только преподавателю при проведении занятий или в творческих высших учебных учреждениях, - объяснил Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки отметил, что при необходимости на удаленное обучение институты в России будут возвращаться в отдельных регионах или даже поодиночке, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией будет ухудшаться.