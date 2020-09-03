Эксперты объяснили, почему нельзя отменять в России транспортный налог

Эксперт объяснил, почему сейчас нельзя отменять транспортный налог в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Отменить транспортный налог в России в ближайшее время невозможно, такой вывод сделал председатель рабочей группы "За права автомобилистов" Общероссийского народного фронта Петр Шкуматов. В первую очередь это связано с системой финансирования дорожного хозяйства страны, налоги идут на ремонт и содержание дорог, обустройство новых трасс.

Ежегодно в России на дороги требуется около 4 триллионов рублей. Эта сумма собирается из акцизов на бензин и транспортного налога.

- Акциз сложным путем, но попадает в дорожные фонды. Транспортный налог поступает в бюджет того региона, где его уплачивает водитель. Но этот доход размывается по остальным расходам, поэтому и финансирования на дороги не хватает, - отмечает Шкуматов в беседе с «Российской газетой».

Он уверен, что полностью отказываться от налога нельзя, вместо этого его нужно пересмотреть и перераспределить. Сегодня много льготников, эта категория вовсе освобождена от платежей.

- Владельцы электромобилей или машин с газобаллонным оборудованием сегодня не платят акцизы, так как их авто не потребляет бензин. Они вносят только транспортный налог. Между тем, от их эксплуатации дороги тоже изнашиваются, - говорит эксперт.

Получается, что за владельцев такой техники доплачивают обладатели «традиционных» машин. Именно поэтому налоги для всех нужно оставлять, но пересматривать систему их образования.

К тому же, сборы нужно направлять непосредственно в дорожные фонды, а не на другие цели.

- Если сейчас отказаться от транспортного налога или от акциза на топливо, то дороги просто не на что будет содержать, - заключил Петр Шкуматов.

Ранее сообщалось, что в России автовладельцев могут освободить от уплаты транспортного налога. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно документу, налог планируется отменить с 1 января 2021 года.