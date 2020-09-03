Первый тайм матча Лиги Наций Россия - Сербия завершился вничью 0:0

Голов в первом тайме нет. Счет пока 0-0. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на стадионе "ВТБ Арена" завершился первый тайм матча Лиги Наций УЕФА. Сборная России по футболу сегодня впервые за 298 дней проводит официальный матч против Сербии. Стартовые 45 минут поединка голов не принесли, на перерыв команды ушли при счете 0:0.

В самом конце первого тайма реальный шанс был у нас - но после прострела Дзюбы полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев пробил выше ворот с метра дистанции. Через 15 минут перерыва встреча будет возобновлена.

Последний матч сборная России, напомним, провела 19 ноября 2019 года. На выезде наши разгромили со счетом 5:0 команду Сан-Марино, завершив отборочный турнир на чемпионат Европы 2020 года.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Сербия. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Отметим, что в нашей группе играют помимо этих команд еще Турция и Венгрия. Против Венгрии наши проведут следующий поединок - 6 сентября в гостях.