Этого гола ждали 300 дней: Дзюба забил первый гол сборной России в 2020 году

Дзюба забил Сербии. Фото: REUTERS

В Москве на стадионе "ВТБ Арена" в четверг, 3 сентября, проходит матч Лиги Наций УЕФА. Россия принимает на своем поле команду Сербии. И в начале второго тайма в поединке случился первый гол.

На 46-й минуте защитник сборной Сербии Страхиня Павлович сбил в своей штрафной нашего полузащитника Зелимхана Бакаева. И получил желтую карточку. Российская команда получила право на пенальти. И к мячу подошел капитан нашей сборной Артем Дзюба. И он точным тихим ударом низом развел мяч и вратаря по разным углам.

Этот мяч стал первым для сборной России в 2020 году. Последний раз наши играли 298 дней назад - в ноябре 2019 года победили команду Сан-Марино со счетом 5:0, завершив отборочный турнир Евро-2020.

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