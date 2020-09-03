Коронавирус у Роберта Паттинсона: что известно о состоянии здоровья актера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный британский актер, звезда франшизы «Сумерки, Роберт Паттинсон заразился коронавирусной инфекцией. Это привело к временной приостановке съемок продолжения «Бэтмен», который должен выйти на экраны уже в 2021 году. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает американское издание Vanity Fair со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что киностудия Warner Bros., которая снимает продолжение любимой фанатами комиксов франшизы, подтвердила факт заражения коронавирусной инфекцией одного из центральных участников съемочной группы, однако имя инициированного так и не раскрыло.

- Результаты анализов на коронавируса, которые взяли у участника съемок "Бэтмена", были положительными. Он изолирован в соответствии с установленными правилами. Съемки временно приостановлены, - проинформировал представитель студии.

Vanity Fair обратился к самому Роберту Паттинсону за подтверждением информации, но пока не получил ответ, при этом источники журнала, близкие к актеру, уверяют, что он заразился.