Аналитики назвали условия, при которых доллар подорожает до 80 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики спрогнозировали, чего ждать от российской валюты в ближайшие 3-4 месяца. Эксперты полагают, что при благоприятном раскладе рубль укрепит свои позиции и сможет вернуть доллар к отметке в 70 рублей, но шансы на такой исход не сильно высоки.

Пока на российскую денежную единицу оказывается слишком большое давление. Против рубля могут сыграть ситуация в Белоруссии, проигрыш на выборах Дональда Трампа, введение санкций, которые запретят иностранным инвесторам вкладывать средства в российские ОФЗ. Наконец, немаловажна ситуация с Алексеем Навальным и обвинительной риторикой, которая прослеживается в высказываниях политиков из Германии, пишет ФАН.

Все это может стать драйвером для укрепления доллара до 80 рублей. При таком раскладе евро может перешагнуть отметку в 92 рубля.

- Вторая волна пандемии может вызвать распродажу на рынке активов развивающихся стран так же, как это происходило в марте, - комментирует «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Учитывая все это, до нового года рубль точно будет находиться под давлением.

- Для позитивного прогноза необходимо отсутствие новых санкций, восстановление спроса на нефть и повышение стоимости барреля марки Brent до 50 долларов. Кроме того, важны общие процессы восстановления мировой экономики после пандемии, - заключил Артем Деев.