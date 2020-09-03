Названы самые популярные люксовые авто в России Фото: Shutterstock

Эксперты аналитического агентства «Автостат» посчитали, сколько люксовых автомобилей ездит по дорогам России и какие из них наиболее популярны.

Всего в стране насчитывается 13,5 тысяч машин сегмента Luxury – это всего 0,03% от легкового парка РФ, пишет газета "Известия".

Самые популярные люксовые авто:

Bentley - 4,6 тыс. авто,

Mercedes-Benz Maybach — 3,8 тыс. авто,

Maserati - 1,7 тыс. авто,

Rolls-Royce - 1,5 тыс. Авто,

Ferrari - 813 тыс.авто.

Ранее аналитики назвали условие, при котором рубль может потерять свои позиции, а доллар подняться до 80 рублей. Один из факторов - это возвращение второй волны коронавируса. При этом врачи настаивают, что никакой второй волны не будет, так как в мегаполисах у жителей выработался коллективный иммунитет, пишет ФАН.