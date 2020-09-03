Новый стандарт школьной формы появится в России с 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

В России появился национальный стандарт для школьной формы. До настоящего времени документально не было закреплено, каким требованиям должна соответствовать одежда для школьников.

По поручению Министерства промышленности и торговли РФ документ был подготовлен. В нем отражены все ключевые моменты, которые говорят о качестве и безопасность текстильной продукции.

Эксперты провели испытания и выявили самые оптимальные параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани, отразили, какой должна быть подкладка и верх изделия.

В данной одежде ребенку должно быть удобно, ведь в ней необходимо находиться несколько часов в день, сообщает ОТР.

Ткань должна быть экологичной и прочной, никаких катышек и изменения размера после стирки.

Ожидается, что новые правила начнут действовать с 2021. Пока это временный документ, которым будут руководствоваться до 2023 года. Если за это время данные характеристики помогут улучшить ситуацию со школьной формой в стране, то стандарт будет принят на постоянной основе.