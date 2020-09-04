Сергей Шойгу рассказал про замену туризма "шлемом с очками"

Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба РГО

Президент Русского Географического общества Сергей Шойгу рассказал, как может измениться туризм в будущем под влиянием современных технологий.

В интервью для "Комсомольской правды" и РИА Новости, которое будет опубликовано на сайте kp.ru 4 сентября, Сергей Кужугетович признался, что иногда задумывается о том, что наше современное общество в какой-то момент "свернуло не на ту тропинку".

- Раньше ведь не было никакого охотнадзора и охотинспекции, но было самосознание у людей. Они не выжигали траву, чтобы взять первый папоротник. Они понимали, что кедровую шишку надо собирать с колотом, ударять по стволу, чтобы она падала. И делать это в сезон, а не тогда, когда та еще крепко там сидит. А на сегодняшний день появилось огромное количество тех, кто пришел и эти кедры бензопилой - шварк, и до свидания, - рассказал Шойгу

Если говорить о внутреннем туризме нашей страны, то, как отметил глава РГО, он будет зависеть от будущих поколений, в частности от уровня воспитания подрастающих граждан нашего государства.

— Я про образование и воспитание. Без него лет через 50, может, никакого внутреннего туризма вообще не будет. А будет зал, куда человек зайдет, наденет на себя шлем с очками и наушниками, нажмет две кнопки - и за час побывает на Аляске, Памире, в дельте Нила, на Ниагарском водопаде. С запахами, звуками, ощущениями, брызгами. Абсолютно синтетическими, потому что натурального, живого все меньше и меньше, - поделился Сергей Шойгу.

Ранее президент Русского Географического общества рассказал о планах экспедиций на Курильские острова. В этом районе у побережья еще со временем Второй мировой лежит затонувшая американская подлодка Herring. Вместе с американскими представителями члены РГО намерены посетить это место, которое хранит огромное количество загадок.

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