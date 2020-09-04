ФАС раскрыла, как банки вводят клиентов в заблуждение

В Федеральной антимонопольной службе РФ рассказали о ситуации в банковской сфере.

Сообщается, что всего за первые полгода 2020 года специалисты смогли выявить значительное число фактов введения в заблуждение банковских клиентов. Об этом заявил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации банков России (АБР).

- Мы хотели бы обратить особое внимание на факты недобросовестной конкуренции на рынке банковских услуг. За первые шесть месяцев текущего года только центральный аппарат ФАС выдал 11 предупреждений. Это достаточно большое количество, которое нами ранее не фиксировалось, - рассказал он.