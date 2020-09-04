Сергей Шойгу назвал лучшие места для путешествий по России

Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба РГО

Россия - поистине величественная страна, достаточно лишь взглянуть на красоты ее бескрайних просторов. Отдыхать на море или в горах - здесь точно найдется место по душе для путешественника-новичка или человека с туристическим стажем. О том, куда лучше всего отправиться, рассказал президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью для "Комсомольской правды" и РИА Новости, опубликованном на сайте kp.ru 4 сентября.

По его мнению, если вы решите путешествовать по России в осеннее время года, то стоит отправиться на Камчатку.

- Там невероятно красиво. Я про свою родину не говорю, там тоже красиво. А зимой - смотря какие пристрастия. У меня есть коллега - он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах - в Саянах одна из самых протяженных горнолыжных трасс рядом с плотиной. Также можно посетить национальные парки "Зигальга" и "Ергаки". Там девять месяцев снег лежит. Три метра и выше. Там 1 500–1 600 метров высоты, очень комфортно, не такой суровый климат, как чуть выше в горах, - рассказал глава РГО Сергей Шойгу.

В летний период, по его мнению, можно отправляться в сплав по рекам, а на Шантарских островах, если улыбнется удача, удастся понаблюдать за китами.

- Весной - туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается. В Европе, например, вы такого не увидите. Весна в Европе - это лютики-подснежники. А у нас есть места, где реки "взрываются" в один день, ледоход с бревнами идет, рев такой стоит... В это время надо ехать на Енисей или Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво. Это от Усть-Кута и дальше на Ленск, Якутск. И здесь мы опять подходим к тому, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, - поделился Сергей Шойгу.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, без чего в России может исчезнуть внутренний туризм. Состояние этой отрасли напрямую зависит от наших граждан, считает глава РГО, от образования и должного воспитания. Сергей Шойгу также поделился своими мыслями об обязательном экзамене по географии для всех школьников. "Я считаю, что географию надо знать как таблицу умножения", - подчеркнул он.