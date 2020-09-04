Мексика назвала возможные сроки начала испытаний российской вакцины от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мексике названы возможные сроки начала испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции.

По словам министра иностранных дел республики Марсело Эбрарда, в скором времени министерство здравоохранения страны получит от России данные о первых двух этапах тестирования препарата. Примерно через месяц планируется начать клинические исследования российской сыворотки "Спутник V".

- Через месяц, то есть в октябре, мы могли бы получить первую вакцину от COVID-19, чтобы напрямую испытывать ее на мексиканцах в рамках протокола исследований, - цитирует главу МИД издание La Jornada.