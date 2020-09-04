Правительство РФ выделило 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья Фото: Влад КОМЯКОВ

Российское правительство выделило 50 миллиардов рублей для переселения граждан из аварийного жилья в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

- На переселение граждан из аварийного жилья в текущем году будут направлены дополнительные средства в размере 50 миллиардов рублей. Распоряжение в рамках поручения президента Владимира путина подписал председатель правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, - говорится в сообщении.

Все средства поступят из резервного фонда правительства. Благодаря такому решению в ближайшие годы удастся дополнительно расселить порядка 1,16 миллионов непригодных для жизни граждан квадратных метров.

Также другим одним распоряжением Мишустин выделил 180 миллионов рублей Камчатскому краю. Эти средства необходимы региону для завершения строительства многоквартирных домов с учетом особых требований по сейсмической безопасности.