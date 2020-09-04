Впервые врачи в Латинской Америке пересадили пациенту оба легких Фото: Иван МАКЕЕВ

Мексиканские врачи впервые в Латинской Америке провели операцию поп пересадке сразу двух легких.

Пациентом стал 57-летний мужчина, перенесший до этого коронавирус. Об этом сообщает газета Milenio.

Трансплантация органов дыхания была проведена специалистами в больнице "Кристус Мугерца" в столице северо-восточного штата Нуэво-Леон в городе Монтерре. По словам главного врача медицинского учреждения, несколько недель пациент должен находиться в больнице, под наблюдением. Также на данный момент пожилой человек подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Врачи также добавили, что уже сейчас значительную часть работы по обеспечению организма кислородом выполняют пересаженные, то есть новые легкие. Однако говорить о том, что операция прошла успешно на все 100 процентов пока рано, существует риски отторжения новых органов.