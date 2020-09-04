Вильфанд назвал регионы России, где ожидается аномальная жара Фото: Иван МАКЕЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах страны в сентябре ожидается аномально жаркая погода.

По словам синоптика, "невыносимая жара" в ближайшие дни первого осеннего месяца прогнозируется на юге европейской части госдурства. Там температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-6 градусов. Об этом Вильфанд рассказал ТАСС.

- На юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области воздух прогреет до 35-37 градусов. В Краснодарском крае, Адыгее ожидается до 39 градусов тепла, - добавил синоптик.

Кроме этого, в ближайшее время в районе 37 градусов столбик термометра будет показывать в Сочи и Симферополе.

- Связано это с тем, что на всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры. Из-за этого там низкая температура, а на остальной территории - либо на 2-4 градуса, либо на 5-6 градусов выше нормы, - отметил метеоролог.