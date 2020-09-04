В России регионам планирует запретить понижать прожиточный минимум Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российским регионам планируют запретить понижать прожиточный минимум. Подобную инициативу обсудили на совещании в Правительстве РФ.

Такое ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового прожиточного минимума окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее. Нововведение намерены закрепить в законопроекте об определении величины этой суммы, сообщили изданию "Известия" два близкие к кабмину источника.