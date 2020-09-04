Археологи обнаружили останки "великолепного" дворца эпохи библейского еврейского царства

Группа израильских археологов во время раскопок обнаружила уникальные останки "великолепного" дворца.

Сообщается, что строение можно отнести к эпохи библейского еврейского царства, а сама конструкция могла быть возведена примерно в 8 или 7 веке до нашей эры. Об этом пишет BBC.

По мнению экспертов, здание было разрушено во время вавилонского завоевания Иерусалима в 586 году до нашей эры. Среди останков, обнаруженных в районе Восточный Тальпиот, также известном как Армон Ханацив, находятся три богато украшенные каменные капители. Все они имеет различные резные фигурки, которые украшают верхнюю часть колонн и детали оконных рам.

Исследователи предполагают, что некоторые из обнаруженных артефактов были аккуратно складированы. Почему именно они были в таком виде, пока неизвестно.

Не исключается, что на тот момент во дворце могли жить один из царей Иудеи или богатая семья во времена библейского царства.