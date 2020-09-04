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Трамп придумал новую "кличку" Байдену

Президент США в очередной раз высмеял своего главного соперника
Юлия КековаЮлияКекова
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ Джо Байден грубо нарушил санитарные нормы, предписанные специалистами, учитывая ситуацию с коронавирусом.

По его словам, небрежность Джо проявил во время встречи с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате Висконсин. Накануне Байден встретился с семьей Блейка и адвокатами.

- Невидимый Джо сходит с самолета, хватает и трясет руку ошеломленного человека, а потом этой же рукой трогает свое лицо и маску, - описал Трамп в Twitter встречу Байдена с отцом Блейка.