Трамп придумал новую "кличку" Байдену

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ Джо Байден грубо нарушил санитарные нормы, предписанные специалистами, учитывая ситуацию с коронавирусом.

По его словам, небрежность Джо проявил во время встречи с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате Висконсин. Накануне Байден встретился с семьей Блейка и адвокатами.

- Невидимый Джо сходит с самолета, хватает и трясет руку ошеломленного человека, а потом этой же рукой трогает свое лицо и маску, - описал Трамп в Twitter встречу Байдена с отцом Блейка.