Россельхознадзор запретил по РФ перевозку скота и птицы с Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россельхознадзор с 4 сентября 2020 года запретил транзит по территории Российской Федерации скота и птицы, а также некоторых видов продукции животноводства с Украины.

Сообщается, что такую меру необходимо было принять для снижения рисков распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота во время транспортировки живых животных и различной продукции через территорию России. Об этом стало известно "Интерфаксу".

В ведомстве также отметили, что до этого момента не раз обращались к украинской стороне принять меры противодействия этим болезням, однако ответа не последовало. При этом на границе зафиксировали случаи нарушений при транзите живых животных.

Новые ограничения коснутся транизита как крупного, так и мелкого рогатого скота, а также свиней, сельскохозяйственных птиц. По информации ведомства, за первые полгода 2020 с Украины транзитом через РФ прошло 28 тысяч тонн животноводческой продукции.