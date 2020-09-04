Россельхознадзор запретил по РФ перевозку скота и птицы с Украины
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Россельхознадзор с 4 сентября 2020 года запретил транзит по территории Российской Федерации скота и птицы, а также некоторых видов продукции животноводства с Украины.
Сообщается, что такую меру необходимо было принять для снижения рисков распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота во время транспортировки живых животных и различной продукции через территорию России. Об этом стало известно "Интерфаксу".
В ведомстве также отметили, что до этого момента не раз обращались к украинской стороне принять меры противодействия этим болезням, однако ответа не последовало. При этом на границе зафиксировали случаи нарушений при транзите живых животных.
Новые ограничения коснутся транизита как крупного, так и мелкого рогатого скота, а также свиней, сельскохозяйственных птиц. По информации ведомства, за первые полгода 2020 с Украины транзитом через РФ прошло 28 тысяч тонн животноводческой продукции.