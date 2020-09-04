Президент Туркмении провел стрельбы для силовиков и взорвал бочки из «минигана» Фото: Кадр видео

В минувший вторник, 2 сентября, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Совета безопасности страны, а также стрельбы для руководителей военных и правоохранительных органов.

На встрече Совбеза туркменский лидер поручил председателю Государственной миграционной службы Мергену Гурдову – принять меры, чтобы сотрудники его ведомства «содействовали росту авторитета страны».

После заседания глава Туркмении и руководители военных ведомств отправились на полигон, где Бердымухамедов вместе с министрами пострелял по мишеням. Отстреляв по мишеням из двух разных пистолетов, туркменский лидер взорвал стоящие неподалеку бочки, расстреляв их из многоствольного пулемета - «минигана», смонтированного на крыше внедорожника.

Обращаясь к присутствующим, глава Туркмении отметил, что «для успешного выполнения боевых задач необходимо систематически заниматься военно-прикладными видами спорта», передает туркменское госинформагентство ТДХ.