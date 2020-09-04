Трамп хочет, чтобы США ладили с Россией Фото: REUTERS

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен налаживать отношения с Москвой

«Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо», - заявил американский лидер

Трамп отметил, что о Москве часто говорят демократы, которые при этом никогда не говорят о Китае. «Это очень интересно», - отметил, глава Белого дома. «Я слышал, это опять началось. Они говорят: «Кто-то говорил с Россией два года назад». Россия, Россия, Россия. Это настоящие маньяки», - добавил он.

По его словам, когда по телевизору он слышит о России, то я его отключает, потому что «это безумие».

«Ладить со странами — это очень хорошо, вообще-то», — заключил Трамп

Напомним, накануне в Национальной разведке США обвинили конгрессменов в попытках раздуть угрозу со стороны России. Директор Нацразведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф назвал политической целью некоторых членов Конгресса создать ложную картину, будто Москва представляет большую угрозу, чем Пекин