Родители выступают за школьную форму, но жалуются на ее дороговизну Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Родители все чаще жалуются на цену и качество школьной формы. За последний год комплект одежды для учебы вырос в цене до 22%. Такие данные приводит «Платформы ОФД».

Средний чек по стране составил 2080 рублей, при этом годом ранее платили 1705 рублей.

Но есть и исключения, в некоторых регионах стоимость доходит до 10 тысяч рублей – это Магаданская область, Ненецкий АО, ЯНАО, Камчатский край, ХМАО.

Общероссийский народный фронт провел опрос родителей и оказалось, что чаще всего родители недовольны соотношение цены и качества школьной формы – 62%.

Многие сталкиваются с рекомендациями школы, где покупать одежду. На эти факты жалуется каждый пятый респондент, пишет газета "Известия".

При этом 59% участников сообщили, что свободны в выборе производителей школьной формы и не испытывают никакого давления со стороны администрации школы или учителей.

Что касается введения обязательной «школьной формы» и «школьного дресс-кода», то первый вариант поддерживают 42% родителей, второй – 35%.

Ранее сообщалось, что в России появился стандарт школьной формы. Новый документ начнет действовать с 2021 года, сообщает телеканал "360".