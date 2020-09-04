На Украине раскритиковали внешний вид Зеленского Фото: REUTERS

В облике политиков важна каждая мелочь, все нормы международного общения прописаны и пренебрегать ими нельзя, однако внешний вид президента Украины Владимира Зеленского и то, как он одевается на официальные международные встречи, не соответствует рамкам дипломатического этикета. Такое мнение высказала эксперт по дипломатическому протоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.

«Сегодня некоторые моменты … упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем - абсолютно разные вещи», - отметила специалист в эфире радиостанции «Эхо Киева»

Адаменко напомнила, как в начале своего президенства Зеленский надел на встречу с министрами иностранных дел других государств черную рубашку с закатанными рукавами. По словам эксперта, это не соответствовало уровню встречи. Она уточнила, что бывший президент США Барак Обама тоже часто надевал рубашки с закатанными рукавами, однако они были белые и только на встречи со своими подчиненными.

Специалист привела в пример и другую ошибку украинского лидера, когда на встречу с японским представителями Зеленский пришел в джинсах и бейсболке.

«Как можно было прийти на встречу с японскими дипломатами в джинсах и бейсболках? Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок», - заявила Адаменко, отметив, что такие вещи вряд ли будут прощать.

Напомним, ранее жену украинского лидера Елену Зеленскую обвинили в неуважении к монархии и императору Японии. Первая леди Украины надела на интронизацию Нарухито платье желтого цвета – именно такой цвет означает неуважение к императору, или является демонстрацией связей с его семьей.