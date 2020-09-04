В клинике Charite, где лежит Навальный, не вводили особых мер безопасности

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В берлинской клинике Charite не приняли никаких особых мер безопасности после заявлений об якобы отравлении российского блогера Алексея Навального боевым веществом из группы «Новичок».

«Обычный день, пациенты ходят от корпуса к корпусу, врачи в простых белых халатах, рабочие, прохожие», - передает корреспондент «Известия», который отметил, что в клинике многие даже без медицинских масок, «не говоря уже о спецкостюмах».

Корреспондент уточнил, что обошёл клинику и не обнаружил применения применения специальных мер безопасности даже в приёмном покое.

Напомним, 3 сентября представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что блогер был отравлен «веществом нервно-паралитического действия группы Новичка». По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Навальный стал «жертвой преступления» и «кто-то попытался заткнуть ему рот».

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что «до вывоза больного в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было». 4 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским премьером Михаилом Мишустиным сообщил собеседнику, что заявления об отравлении блогера - фальсификация.