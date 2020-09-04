Налоговые вычеты на детей предложили увеличить в три раза Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Госдуме предложили увеличить сумма налогового вычета на детей. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров отправил письмо на имя министра финансов РФ Антона Силуанова, в котором предлагает почти в три раза увеличить размер налогового вычета на несовершеннолетних.

В обращении законодатель подчеркивает, что сегодня размер дохода, с которого не взимается налог на первого и второго ребёнка составляет по 1,4 тыс. рублей, при появлении третьего и последующих – по 3 тысячи рублей.

При этом оговорена общая сумма, с которой можно получить вычет – максимум это 350 тысяч рублей. Как только общая сумма, облагаемая 13% налогом превышена, то свыше вычеты не производятся.

- Прощу рассмотреть возможность увеличить стандартные вычеты до 4 и 8 тысяч рублей, в зависимости от количества детей, - цитирует Rt текст обращения политика.

Помимо этого, парламентарий выступает за увеличение общей налогооблагаемой суммы, которая подходит под эту льготу. Он предлагает поднять ее до 600 тысяч рублей.

Еще одно нововведение может коснуться прожиточного минимума. Правительство планирует ввести запрет на понижение данного показателя в регионах. На сегодняшний день этот показатель равен 12 392 рубля для трудоспособного населения, пишет газета "Известия".